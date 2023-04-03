FT: санкции против РФ могут обернуться разливами нефти — катастрофа ожидает своего часа

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Антироссийские санкции могут спровоцировать масштабные экологические катастрофы из-за разлива нефти, заявили аналитики. Компании-импортёры, которые закупают российское чёрное золото выше потолка цен, не имеют права на страховку.

Кроме прочего, западные политики запретили фирмам оказывать какую-либо финансовую поддержку, что повышает риск износа танкеров-перевозчиков.

"Речь идёт о социальной и экологической катастрофах, которые ожидают своего часа. Это должно вызывать у всех нас большое беспокойство", — пишет Financial Times со ссылкой на источник.

Из-за неисправной техники, которую отказались поддерживать госструктуры западных стран, возрастает риск аварий и разливов чёрного золота в акваториях.

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