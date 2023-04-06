Эксперт: в США президент всегда выполнял роль ширмы

2:04 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка

В будущем году в США пройдут президентские выборы. Кто станет кандидатом на этот пост от республиканской партии; правда ли, что демократы не допустят к участию в предвыборной гонке Дональда Трампа, и почему Джо Байдена может сменить только президент-ширма, если это будет выдвиженец от демократов, рассказал американист и историк Владимир Можегов.

— Владимир Ильич, допустят ли Дональда Трампа до участия в президентских выборах? Для республиканской партии это очень сильный кандидат, и другого такого яркого, харизматичного лидера у республиканцев пока не видно.

— Думаю, Десантис — вполне подходящий кандидат.

Если Трампу не дадут баллотироваться (всё-таки демократы делают всё, чтобы не дать ему выйти на этот круг), то Трамп укажет на Десантиса, как на своего кандидата, и весь его электорат за него проголосует.

— Джо Байден явно уже физически не вытягивает роль президента огромной страны. Многие американцы видят его несамостоятельность и психологическую усталость от такой ноши. Какие кандидаты от демократической партии могут прийти на смену Байдену?

— Байден действительно выполняет роль голема, ширмы. Это заведённый самоходный дед, который просто выполняет данные ему указания.

— Да, он удобный, но сейчас есть запрос в обществе на сильных лидеров, потому что именно сильные лидеры меняют историю. Например, наш президент Владимир Путин, глава Китая Си Цзиньпин.

— Да. Но в Америке демократия немного иначе работает, там действительно президент выполняет роль ширмы. Так было всегда:

во время Первой мировой войны за Вильсоном стояли банкиры, а сам Вудро Вильсон был просто кабинетным учёным;

во время Второй мировой войны Франклин Рузвельт был совершенно больным человеком, находился в инвалидном кресле.

Сейчас у власти клан Обамы. Они могут выдвинуть Мишель Обаму.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.