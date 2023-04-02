Арестович объяснил, почему обманывал украинцев: страна, потерявшая способность к сопротивлению

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Алексей Арестович заявил, что Украину в первые дни военного конфликта с Россией была похожа на надорванный волос, на котором "всё висело, тряслось и раскачивалось".

Слова украинского военного аналитика про "две-три недели" стали уже мемом. Именно такие сроки обозначал Арестович, заверяя, что Украина скоро прогонит российскую армию со своей территории.

Арестович отметил, что трибуну "помазали мёдом" уже после успехов ВСУ на фронтах, а в начале противостояния все боялись говорить с украинцами, но он понимал, что "людей надо спасать".

"Когда я шагнул на неё 24 февраля, я точно знал, что будет через год, и сколько людей плюнет мне в спину", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского.

Ранее Алексей Арестович заявил, что дезертировал из Украины, но был "схвачен".

Арестович, который обнадеживал и обманывал украинцев в первые недели СВО, отметил, что стоял перед выбором.

— "две-три недели",

— или миллионы со съехавшей крышей, провалившиеся в панику, бегущие с безумными глазами, десятки тысяч инфарктов и инсультов, страна, потерявшая способность к сопротивлению, — объяснил аналитик в своём Telegram-канале.

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