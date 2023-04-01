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Россиянам грозит депортация из Латвии из-за языка

1:06
Мир

В Сейме Латвии разразился спор о том, нужно ли депортировать россиян, не знающих государственный язык. С 1 сентября должны выслать всех русских, которые не говорят на государственном языке страны.

Россиянам грозит депортация из Латвии из-за языка

В соответствии с новыми поправками, люди, не прошедшие экзамен на знание латышского языка, получат возможность повторно сдать его через три месяца. В случае неудачи при повторной сдаче экзамена, им может грозить депортация. Однако не все согласны с подобным законом.

"Сколько людей, не доказавших знание латышского языка, теоретически планируется принудительно доставлять на пограничные пункты, и в каком они возрасте? Я так понимаю, что это пенсионеры… Чем же пенсионеры могут угрожать независимости Латвии?" — цитируют лидера партии "Латвия на первом месте" Айнарса Шлесерса argumenti.ru.

По словам политика, если высылать из страны всех, кто якобы угрожает независимости страны, то можно наткнуться на критику мирового сообщества.

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Латвия построит стену от "беженцев из России"
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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