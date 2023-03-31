Политолог: "Многие республиканцы уже не прочь оставить Трампа в прошлом"

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Научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук рассказал, кому в Штатах выгодно уголовное преследование бывшего американского лидера Дональда Трампа.

"Эта история более всего играет на руку именно демократам, потому что в 2024 году они столкнутся с серьёзным испытанием, пытаясь сохранить президентский пост за своей партией", — отметил эксперт, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.

По его мнению, демократы пытаются нейтрализовать оппонентов и воспринимают Трампа как главную цель. Однако и среди республиканцев есть люди, которые рады преследованию экс-президента. Они намерены выдвинуть в качестве кандидата губернатора, который не связан со скандалами, добавил специалист.

"Многие республиканцы уже не прочь оставить Трампа в прошлом", — отметил собеседник издания.

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