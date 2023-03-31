Лукашенко: мой век заканчивается, и никакие конституции я под себя делать не стану

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что его век заканчивается. И он не будет более держаться за власть.

В своём выступлении Александр Лукашенко напомнил, что имеет детей и внуков, которые должны "жить в мирной и независимой стране". Именно поэтому белорусский президент думает о будущем. Его дети "президентами не будут", он призывает более "не обсасывать и не говорить на эту тему".

"Когда я пришел к власти — тогда душили, травили, стреляли, но команда из десятка человек выдержала, и люди нам поверили, — сообщил Лукашенко в обращении к членам парламента и населению республики. — Прошло почти 30 лет. Ну сколько можно? Не думайте, что я, вцепившись в это кресло, как часто говорят, держусь за эту власть".

Белорусский лидер заявил, что в период перехода к новой власти необходимо обезопасить страну и тех патриотов, которые хотят жить в новой стране. При этом он считает неприемлемым, если на его детей будут давить после ухода их отца из власти. Также президент Белоруссии не уточнил, когда состоится этот уход и в какой форме.

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