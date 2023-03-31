Лукашенко: Россия не просит боеприпасы ни у кого, ее ВПК разворачивается на полную мощь

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Военно-промышленный комплекс Российской Федерации разворачивается в настоящее время на полную мощь. Белорусский лидер Александр Лукашенко выступил с таким заявлением в обращении к членам парламента и населению республики, пишет РИА Новости.

По словам политика, "запрягают" медленно, но едут быстро. Ранее Россия просила боеприпасы и оружие у Белоруссии с целью обезопасить себя, однако, сейчас она не просит поддержки ни у кого, подчеркнул Лукашенко. Политик акцентировал внимание на том, что если ВПК РФ развернётся на полную мощь, станет крайне сложно говорить о мире.