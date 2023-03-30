Песков о задержании журналиста Wall Street Journal: это не подозрение — его взяли с поличным

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В Екатеринбурге задержали американского журналиста издания The Wall Street Journal. Дмитрий Песков объявил, что американца взяли с поличным.

Задержанный в Екатеринбурге корреспондент известного американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович занимался деятельностью, которая не имеет отношения к журналистике, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что иностранные корреспонденты не первый раз пользуются журналистской визой и аккредитацией для осуществления неподобающей деятельности. Резонансное задержание прокомментировал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это прерогатива ФСБ, — заявил Песков. — Здесь нам нечего добавить. Единственное, что я могу сказать, насколько нам известно, его взяли с поличным".

Дмитрий Песков надеется на то, что аналогичных действий по отношению к российским журналистам, работающим в США, не последует, так как они занимаются только профессиональной деятельностью. По его словам, речь идёт не о подозрении в отношении Гершковича, а о том, что он был "задержан с поличным".

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