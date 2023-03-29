Жители Гвардейского в Крыму услышали хлопок, похожий на работу системы ПВО

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В Крыму, в районе населённого пункта Гвардейское неподалёку от Симферополя был слышен звук, напоминающий работу системы ПВО.

Такой информацией поделился глава администрации Гвардейского сельского поселения Игорь Чичкин.

"Хлопок был. Мне кажется, что сработала ПВО. Никакого дыма не видно", — сказал Чичкин в разговоре с РИА Новости.

Днём ранее, 28 марта, в Севастополе также были слышны громкие звуки. Как объяснил губернатор Михаил Развожаев, звуки, которые обеспокоили горожан были тренировкой ПВО. Он подчеркнул, что в городе всё спокойно.

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