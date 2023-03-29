Президент США Байден встал на колени на встрече с рабочими в Северной Каролине

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Американский лидер Джо Байден встал на колени в ходе фотосессии с рабочими на заводе в Северной Каролине, специализирующемся на производстве полупроводников. Трансляцию выступления президента Соединенных Штатов вел Youtube-канал газеты The Independent.

Завершив выступление, руководитель американской администрации пообщался с сотрудниками предприятия, после чего решил сфотографироваться с ними. Для одного из совместных кадров Байден опустился на колени.

Напомним, в текущем году Джо Байдену исполнится 81 год. Он – самый пожилой президент Америки в истории и систематически оказывается в нелепых ситуациях.