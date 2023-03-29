Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал новую концепцию защиты Запорожской АЭС

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Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) активно ведут в настоящее время разработку новой концепции защиты Запорожской АЭС. Этот актуальный вопрос детально прорабатывается сейчас с Киевом и Москвой, следует из соответствующего заявления руководителя организации Рафаэля Гросси.

Корреспонденты РБК пишут, что если сравнивать с предыдущим планом, то новой концепцией предусмотрено существенное сужение зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Об улучшении ситуации речь пока не идет, резюмировал Гросси.