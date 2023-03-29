Песков: решение мэра Воркуты Шапошникова участвовать в СВО заслуживает восхищения

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение мэра Воркуты Шапошникова участвовать в СВО заслуживает восхищения.

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников сообщил, что подписал контракт на службу в российской армии и отправится в зону специальной военной операции. По словам Шапошникова, вместе с ним в зону СВО отправятся пять его коллег.

"Безусловно, любой человек, который по зову души и зову сердца … идёт воевать, — это люди, которые заслуживают восхищения и уважения", — сказал Песков в ходе брифинга.

Шапошников и его коллеги сделали очень мужественный поступок, решив отправиться на службу в российскую армию и принять участие в специальной военной операции. Это действительно заслуживает восхищения и уважения. Однако, возникает вопрос, как это повлияет на работу системы управления городов.

По мнению Пескова, уход чиновников в зону СВО не помешает работе системы управления городов. Он полагает, что это не будет настолько массовое явление.

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