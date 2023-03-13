Румынский эксперт Василеску заявил, что РФ может воспользоваться уязвимостью ВСУ в Бахмуте

1:37 Your browser does not support the audio element. Мир

Румынский военный эксперт Валентин Василеску заявил, что РФ может воспользоваться уязвимостью ВСУ в Бахмуте.

Василеску рассказал, что сейчас всеобщее внимание приковано к ситуации в Бахмуте. Он отмечает, что можно выделить три направления, где ВСУ несут тяжёлые потери: Купянск, Сватово и Кременная. Эксперт заявил, что на каждом из этих участков украинские подразделения ежедневно теряют не менее 20 солдат, 1 БМП, 0,3 танка и 0,3 артиллерийского орудия. С декабря месяца ВСУ потеряли на этих направлениях 2 механизированные/пехотные бригады, одну артиллерийскую бригаду и одну танковую бригаду.

Василеску отметил, что западная пресса так сильно увлечена рассказами о поставках немецких танков Leopard 2, что не замечает плачевного состояния ВСУ. По словам эксперта, у украинской стороны недостаточно бронетехники, противотанковых средств, артиллерии и боеприпасов. Проблема заключается ещё и в том, что Киев не может перебросить на эти направления новые силы.

"На всех этих трёх фронтах за последние две недели россияне добились превосходящего украинцев соотношения сил", — сообщил аналитик из Румынии.

Василеску полагает, что Киев задействует все свои оставшиеся резервы, а после силы ВС РФ перейдут к активным действиям в районе Купянск-Сватово-Кременная.