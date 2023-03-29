Экс-советник ЦРУ Рикардс: США играют с Путиным в политический покер и проигрывают

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

США никак не удаётся переиграть Россию и Китай в политическом покере. Об этом сообщил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

Рикардс в своей статье для издания Daily Reckoning написал, что переговоры лидеров России и Китая в Москве были не просто стандартной "встречей в верхах".

"Это стало своеобразной вечеринкой в честь нового мирового порядка, отодвигающей США на второй план", — отметил автор.

По мнению Рикардса, лучше всего текущую мировую ситуацию можно описать по аналогии с игрой в покер. В данном случае в самой масштабной партии игроками являются США, РФ и Китай.

"Представьте себе игру в покер с тремя участниками. У игроков есть старая поговорка: если вы сидите за столом и не знаете, кто лузер… значит это вы", — заявил Рикардс.

Экс-советник ЦРУ уверен, что если в любом состязании участвуют три стороны, двум из них всегда имеет смысл объединиться, чтобы обыграть третью, и именно это как раз сейчас делают Россия и Китай.

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