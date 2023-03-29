Журналист поставил в тупик представителя генсека ООН Фархана Хака

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Во время пресс-конференции генсека ООН Фархана Хака случился казус. Один из журналистов задал руководителю организации вопрос, считает ли он незаконным присутствие американских войск в Сирии.

"Я ничего не знаю о присутствии американских войск в Сирии", — ответил Хак.

После этого журналист спросил, каким образом тогда американские солдаты попали под обстрел и получили ранения, если ,по словам Хака, их там нет и быть не может.

На это представитель генсека ООН не нашёл, что ответить и предпочёл переключиться на другие вопросы.

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