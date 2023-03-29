РИА Новости: Соединённые Штаты Америки не сразу осознали, что во Вьетнаме потерпели самое тяжёлое поражение

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Пятьдесят лет назад американские войска оставили Вьетнам. Это было самым тяжёлым поражением военной кампании США в истории. В то время Вашингтон не сразу осознал это.

Обозреватель РИА Новости Давид Нармания напомнил, что в начале 1950-х годов французские власти предпринимали отчаянные попытки подавить национально-освободительное движение на территории своей колонии. США выделили Парижу 2,6 млрд долларов для пресечения распространения коммунизма в Индокитае. Однако эти усилия не принесли желаемых результатов.

В итоге дело дошло до прямого вмешательства США в конфликт на территории Вьетнама. Американцы действовали по принципу "найти и уничтожить".

Кроме традиционных средств ведения военных действий США задействовали против мирного населения дефолианты Agent Orange. До конца войны американцы распылили от 72 до 80 млн литров химиката, вызывающего многочисленные заболевания. Пострадали миллионы мирных жителей, был нанесён ущерб сельскому хозяйству.

Операция во Вьетнаме обернулась поражением Америки. В итоге 27 января 1973 года сторонами было подписано Парижское мирное соглашение. Американский контингент полностью покинул страну к концу марта того же года.

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