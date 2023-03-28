Депутат Матвейчев: Путин превратит Украину во "второй Вьетнам" для США

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Западные страны во главе с США решили помешать России провести молниеносную спецоперацию на Украине, потому Кремль сделает всё, чтобы Белый дом пожалел о своём решении, заявил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев.

Уже многие эксперты в Европе и США признают, отметил он, что Западу не стоило вмешиваться в украинский конфликт, так как это привело к серьёзным экономическим и политическим издержкам, и уже сравнивают происходящее с "вторым Вьетнамом".

"Да, Путин превращает ситуацию для Америки во "второй Вьетнам". Они нам хотели сделать Афганистан, а мы им делаем Вьетнам", — подчеркнул Матвейчев в эфире YouTube-канала "Политолог Виталий Колпашников".

Поддержка Киева, добавил парламентарий, уже обошлась Вашингтону дороже вьетнамской войны, и ситуация для США будет только усугубляться.

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