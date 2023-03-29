РИА Новости: Россия напомнила Соединённым Штатам Америки о риске ядерной конфронтации

1:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Многие страны перепугались заявления Владимира Путина о размещении ядерного оружия (ЯО) в Белоруссии. На Западе намерены ввести новые санкции против РФ. Обозреватель РИА Новости Михаил Катков рассказал о возможных действиях членов НАТО.

Агентство Bloomberg назвало решение России ответом на намерение Британии предоставить Украине снаряды с обеднённым ураном.

"Киев постоянно твердит о желании выйти к границам 1991 года и получает для этого западное оружие и боеприпасы. Поэтому Москва увеличивает потенциал ядерного сдерживания Украины и НАТО. Но Запад всё равно продолжит оказывать военную помощь. Там повторяют, что только Киеву решать, наступать или нет", — заявил руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.

Он считает, что размещения ядерного оружия в Белоруссии не вызовет каких-либо резких изменений. Однако возрастает вероятность того, что США перебросят своё ЯО ближе к границам России.

Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов напомнил, что Москва и Минск давно ведут переговоры о ядерном оружии. И это вряд ли скажется на отношениях с Западом.

"Сегодня они на таком низком уровне, что хуже только прямое боестолкновение", — заявил эксперт.

Он считает, что РФ в очередной раз напомнила Америке и её союзникам о риске ядерной конфронтации. Отправка ЯО в Белоруссию не позволит забыть о возможности такого сценария.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.