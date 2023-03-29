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Ищенко: ядерное оружие России в Белоруссии — недвусмысленный намёк США и Польше

2:05
Мир

Экс-президент США Дональд Трамп серьёзно опасается размещения тактического ядерного оружия (ТЯО) России на территории Белоруссии. Он подчеркнул, что теперь американцам остаётся только молиться. Однако его беспокойство не является бессмысленным, заявил политолог Ростислав Ищенко в материале для "Украина.ру".

Ищенко: ядерное оружие России в Белоруссии — недвусмысленный намёк США и Польше

Эксперт отметил, что носители ядерных зарядов являются главной целью для удара со стороны противника. Россия планирует разместить не так много боеголовок, однако ими будут оснащены ракетные комплексы "Искандер". Ищенко предположил, что в Белоруссии будут находиться боевые части, которых хватит для обеспечения полного залпа одного дивизиона, а также 10-12 зарядов авиационного базирования.

Таким образом, тактическое ядерное оружие способно накрыть территории Южной и Юго-Западной Польши, а также территорию Украины к Западу от линии Ровно-Винница, отметил политолог. Остальные регионы — центр и юго-восток Украины, Польша и Прибалтика — накрываются комплексами с территории Калининграда.

"Если что-то полетит в США, то это будут баллистические ракеты с подводных лодок, а также межконтинентальные ракеты из сибирских шахтных пусковых установок", — объяснил Ищенко.

Трамп — человек, который тесно общается с сотрудниками ЦРУ и Госдепа, поэтому он обладает сведениями о подготовке вмешательства Польши в украинский кризис на заключительном этапе, считает политолог. После размещения ТЯО в Белоруссии военная агрессия против Минска будет мгновенно пресечена ограниченным ядерным ударом.

"Новые возможности по ядерному накрытию территорий обеих Галиций (польской и украинской) ставят под угрозу ядерного удара как раз те регионы, где должно происходить развёртывание Войска Польского в случае принятия Варшавой решения о вторжении на Западную Украину", — сделал вывод Ищенко.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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