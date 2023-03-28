Палата представителей планирует вручить Блинкену повестку в суд из-за провала США в Афганистане

0:33 Your browser does not support the audio element. Мир

Представители Республиканской партии в палате Конгресса США намерены вручить госсекретарю Энтони Блинкену повестку в суд с целью получения секретных телеграмм, которые связаны с выводом американской армии из Афганистана.

По словам председателя комитета по иностранным делам палаты представителей Майка МакКола, летом 2021 года Блинкен уже знал о падении Кабула. Он подчеркнул, что были предприняты "добросовестные попытки" найти точки соприкосновения по данному вопросу и ознакомиться с информацией. Оданко Блинкен не предоставил данные.

"К сожалению, секретарь Блинкен отказался предоставить телеграмму, вынудив меня подать мою первую повестку в качестве председателя этого комитета", — цитирует заявление Маккола Associated Press.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.