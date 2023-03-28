Wsws: Германия готовится к открытой войне с США за передел мира

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Берлин всячески поддерживает Вашингтон в украинском кризисе, но ФРГ использует конфликт, чтобы вновь сделать свою армию сильнейшей в мире, уверен аналитик Йоханнес Стерн.

Если Германии и США удастся добиться своих целей — "победить Россию в военном отношении и установить в Москве прозападный марионеточный режим" — эти страны сойдутся в борьбе за мировое господство.

"Власти (ФРГ. — Прим. ред.) используют конфликт на Украине, чтобы перевооружиться и вновь стать ведущей европейской военной державой после двух проигранных мировых войн, а затем агрессивно вступить в борьбу за передел мира", — пишет Штерн в издании Wsws.

Он уверен, что это закончится войной с Соединёнными Штатами, но пока Берлин не готов к открытому противостоянию.

"Однако за кулисами ножи уже давно наточены, а напряженность между империалистическими державами нарастает", — резюмирует аналитик.

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