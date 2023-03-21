МИД: США, Британия, ФРГ и Франция не могут быть посредниками, они участники конфликта на Украине

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Власти США, Великобритании, Германии и Франции зря претендуют на роль нейтральных посредников за столом переговоров между Россией и Украиной, заявили представители МИД РФ.

"Все упомянутые четыре страны сами являются участники конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины", — пояснили в ведомстве агентству РИА Новости.

Власти этих государств незаконно лишили РФ зарубежных активов, приняли против Москвы небывалое количество необоснованных санкций, пытаются создать трибунал, чтобы наказать российское руководство, перечислил представитель министерства.

Если на Западе реально хотят урегулировать конфликт, уточнили собеседники агентства, нужно прекратить поставлять Киеву вооружение, признать новые территориальные реалии, подтвердить внеблоковый статус Украины, но ничего подобного в настоящее время не предлагается.