Всё чаще из уст западных экспертов звучит идея о разделе Украины, но обсуждать это стоит с представителями Североатлантического альянса, а не с киевским режимом, уверен аналитик издания EADaily.
Поддержка украинских властей уже обернулась для Запада экономическим и энергетическим кризисом, а запасы оружия и боеприпасов на складах НАТО продолжают уменьшаться.
Именно поэтому с помощью украинских пропагандистов или лидеров третьих стран предлагается остановить боевые действия в зоне СВО, оставив под контролем России занятые территории. Чтобы убедить Кремль принять такое решение, Москве угрожают вводом натовских войск на помощь ВСУ.
Как показали события последних девяти лет, с Киевом договариваться бесполезно, а НАТО будет готово к переговорам только тогда, когда успешные действия российской армии не оставят шансов ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода.