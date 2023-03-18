России придётся делить Украину, но не с Киевом, а с НАТО

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Всё чаще из уст западных экспертов звучит идея о разделе Украины, но обсуждать это стоит с представителями Североатлантического альянса, а не с киевским режимом, уверен аналитик издания EADaily.

Поддержка украинских властей уже обернулась для Запада экономическим и энергетическим кризисом, а запасы оружия и боеприпасов на складах НАТО продолжают уменьшаться.

Именно поэтому с помощью украинских пропагандистов или лидеров третьих стран предлагается остановить боевые действия в зоне СВО, оставив под контролем России занятые территории. Чтобы убедить Кремль принять такое решение, Москве угрожают вводом натовских войск на помощь ВСУ.

Как показали события последних девяти лет, с Киевом договариваться бесполезно, а НАТО будет готово к переговорам только тогда, когда успешные действия российской армии не оставят шансов ВСУ.