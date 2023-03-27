Патрушев: Россия более не будет спасать США от распада

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев полагает, что России нецелесообразно ещё раз помогать США спастись от распада.

В интервью "Российской газете" Патрушев заявил, что ранее, в XVIII-XIX веках Россия уже помогала Соединённым Штатам избежать распада, поскольку российская многовековая культура основана на духовности, сострадании и милосердии.

"Россия — исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью. Она как минимум дважды спасала сами США — во время Войны за независимость и Гражданской войны", — сказал он.

В нынешних же условиях, считает секретарь Совбеза РФ, "помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно".

Стоит заметить, что в 1775 году английский король Георг III обращался к российской императрице Екатерине II с просьбой рассмотреть возможность отправки в североамериканские колонии 20-тысячного корпуса. Однако императрица отказалась даже от того, чтобы рассмотреть это обращение.

В 1780 году российское правительство объявило политику "вооружённого нейтралитета" — то есть права вести свободную торговлю со сторонами конфликта. Что, конечно, было поддержкой колонистов. Тем более, что эту российскую инициативу поддержали многие государства Европы.

Во время Гражданской войны в США, Россия отправила в эту страну в 1863 году две военные эскадры — одну в Нью-Йорк, другую в Сан-Франциско. Российские корабли находились в Соединённых Штатах на протяжении года, демонстрируя тем самым, что Россия поддерживает американское федеральное правительство.

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