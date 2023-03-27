Читателей Daily Mail возмутила встреча президента Украины Владимира Зеленского и британского актёра Орландо Блума, который является послом доброй воли Unicef.
"Два ужасных актёра встретились", — написал один из читателей.
Другим показалась странной ситуация, при которой голливудские актёры спокойно прилетают в Киев и фотографируются с президентом. Причём Зеленский охотно с ними встречается, как будто они могут помочь Украине победить в вооружённом конфликте.
Ещё один читатель Daily Mail так прокомментировал поведение украинского лидера, готового бросить все дела ради встречи с западными актёрами:
"Какой стыд".
Ранее актёр Орландо Блум, который сыграл в фильмах "Пираты Карибского моря" и "Властелин колец", прилетел на Украину. Он провёл в стране три дня и посетил несколько украинских городов, в том числе Киев.
Ранее аналитик издания The Hill Джуди Курц сообщил, что Зеленский использует западных актёров, чтобы привлечь внимание американцев и европейцев к украинскому кризису.
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