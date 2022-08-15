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The Hill: Зеленский использует западных звёзд в своих политических целях

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский использует западных актёров, чтобы привлечь внимание американцев и европейцев к украинскому кризису, сообщает аналитик издания The Hill Джуди Курц.

The Hill: Зеленский использует западных звёзд в своих политических целях

По его словам, Зеленский активно привлекает на Украину деятелей киноиндустрии. За последнее время страну посетили Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лив Шрайбер и Джессика Честейн. Визит последней западное общество резко раскритиковало.

Профессор Йоркского университета Илон Капур отметил, что киевскому режиму выгодно, чтобы знаменитости приезжали на Украину, поскольку они создают новостной фон и лишний раз привлекают внимание жителей США и Европы к происходящему в стране. Для актёров это способ напомнить о себе и "раскрутить свой бренд". По словам Капура, западная аудитория понимает, что звёзды не являются экспертами, поэтому не верит их высказываниям по поводу украинского кризиса. Зеленский будет ещё активнее приглашать голливудских актёров, поскольку понимает, что СМИ теряют интерес к ситуации на Украине.

"Зеленский вполне может принять у себя еще бесчисленное множество гостей из Голливуда", — подчеркнул Капур.

Ранее читатели New York Post раскритиковали Зеленского за то, что он развлекает актрис во время боёв на территории Украины.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Александровна Степушова
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