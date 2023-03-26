Вашингтон активно настаивает на переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы заманить Пекин в "антироссийскую ловушку", заявил аналитик Григорий Миронов.
Союз Китая и России стал для Вашингтона серьёзной проблемой. Кроме того, официальный Пекин не обращает внимания на призывы США провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Ну, не нравится американцам государства, которые им не подчиняются, так ещё и ставящие под сомнение их геополитическую гегемонию", — пояснил аналитик "ПолитРоссии".
По мнению аналитика, Вашингтон надеется навязать Си Цзиньпину свой взгляд на конфликт и тем самым вбить клин в отношения с Москвой.
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