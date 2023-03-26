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Пушков припомнил Байдену смешок в речи насчёт Китая и России

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Мир

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков напомнил президенту США Джо Байдену, как он посмеялся в 1999 году над возможным сближением Пекина и Москвы.

Пушков припомнил Байдену смешок в речи насчёт Китая и России

Тогда американский лидер "пожелал удачи" российской стороне в этом вопросе.

"В США это называют теперь главным вызовом для Америки. Сами посоветовали — сами и создали такой вызов", — заявил Пушков в своём Telegram-канале.

Сенатор напомнил, что тогда Байден заявил, что России понадобится удача, чтобы сблизиться и наладить партнёрство с Китаем, а если не получится, то посоветовал "попробовать" с Ираном.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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