Проигрыш Украины в текущем конфликте с Россией неминуем, как у ВСУ не осталось снарядов и вооружения, но за этим последует полноценная война НАТО и РФ.
Экс-советник Центрального разведывательного управления США Джеймс Рикардс уверен, что после поражения Киева Вашингтон найдёт гуманитарный предлог, чтобы ввести на территорию Украины войска Североатлантического альянса.
"Они (США. — Прим. ред.) уже вложили столько ресурсов и столько престижа в Украину, что на кону их репутация. Полная победа России в этой прокси войне была бы для США большей стратегической катастрофой, чем Афганистан, Ирак или Вьетнам", — отметил эксперт в издании Daily Reckoning.
В этом случае, напомнил Рикардс, конфликт закончится ядерной войной, но приближение к катастрофе западные политики не хотят даже замечать.
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