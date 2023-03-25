Yomiuri: Зеленский пожаловался на нехватку оружия и снарядов для контрнаступления

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Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью крупнейшему японскому изданию, в котором признался, что начать контрнаступление в Донбассе украинская армия не может из-за нехватки оружия.

По его словам, восточная группировка ВСУ сейчас остро нуждается в западных танках, артиллерийских орудиях и реактивных системах HIMARS.

"Зеленский признал, что ситуация на востоке Украины "нехорошая", повторив, что причина в "отсутствии боеприпасов", — цитирует украинского президента Yomiuri.

Глава Украины также отметил, что западным лидерам не хватает политической воли, чтобы оказать Киеву всю необходимую помощь.