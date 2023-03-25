Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью крупнейшему японскому изданию, в котором признался, что начать контрнаступление в Донбассе украинская армия не может из-за нехватки оружия.
По его словам, восточная группировка ВСУ сейчас остро нуждается в западных танках, артиллерийских орудиях и реактивных системах HIMARS.
"Зеленский признал, что ситуация на востоке Украины "нехорошая", повторив, что причина в "отсутствии боеприпасов", — цитирует украинского президента Yomiuri.
Глава Украины также отметил, что западным лидерам не хватает политической воли, чтобы оказать Киеву всю необходимую помощь.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Звёзды дают концерты для раненых бойцов и участвуют в сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса.