Депутат Шеремет о заявлении Киева про "эвакуацию" из Крыма: ложный вброс

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По словам депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, призывы украинской разведки "начать эвакуироваться" из Крыма россиянам и всем тем, что на стороне РФ — это ни что иное, как ложный вброс с целью посеять панику среди местного населения и приезжих.

Ранее пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщила, что в Крыму якобы проводится эвакуация жителей. Как сообщил представитель ведомства Андрей Юсов, совсем скоро полуостров якобы опять вернётся к Украине, поэтому все поддерживающие Россию, по его словам, граждане обязаны его покинуть.

"Это ложный вброс, чтобы создать панические настроения среди жителей и гостей нашего полуострова. Крымчане живут у себя дома и строят планы на будущее, в отличие от киевского режима, будущее которого предрешено. Это Зеленскому пора уже думать, куда придется скоро эвакуироваться со всей своей сворой", — сказал Шеремет в разговоре с РИА Новости.

Депутат уверен, что киевскому режиму не удастся запугать жителей Крыма. Шеремент напомнил, что полуостров надёжно защищён от агрессии Украины. А скоро Киев вообще не сможет её проявлять по отношению к крымчанам, потому что все проявления нацизма будут навсегда изгнаны с территории полуострова.