Global Times: Запад против принятия любых мирных предложений Киевом

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Западу не нужно, чтобы Киев рассматривал хоть какие-то мирные предложения. США и их союзникам по НАТО выгодно военное продолжение украинского конфликта, пишет китайское издание The Global Times.

Вашингтон будет прикладывать все усилия, чтобы противостояние "до последнего украинца" продолжалось, считают обозреватели.

"Понятно, что Запад, как говорили аналитики с самого начала конфликта, хочет воевать "до последнего украинца". Они не хотят, чтобы украинское правительство принимало какие-либо мирные предложения ни при каких обстоятельствах", — говорится в статье.

Авторы напомнили, что Белый дом не заботит, что такие западные установки являются причиной страданий простых украинцев.

Журналисты напомнили, что причиной украинского конфликта как раз и стала неготовность Запада считаться с вопросами обеспечения безопасности других государств.