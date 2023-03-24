Global Times: политика Соединённых Штатов Америки привела их к потере мирового влияния

США утрачивают своё глобальное влияние из-за того, что Белый дом не справляется с вызовами современности. Они привыкли быть в центре внимания, но теперь сбиваются с пути, так как не ожидали, что Китай когда-нибудь станет более влиятельной страной, чем Америка.

Американские СМИ бьют тревогу из-за того, что Китай "вытесняет" США из различных регионов мира, включая Ближний Восток. В то время как Америка строит военные базы в Филиппинах, Австралии и Японии, чтобы окружить Китай, Пекин продвигает мирное сотрудничество и предлагает взаимовыгодные условия, строя дружеские отношения со странами Южно-Китайского моря.

"В итоге мир задаётся вопросом, не придётся ли Китаю взять на себя роль мирового лидера. Нравится ли это Америке или нет, но она сама в этом виновата", — говорится в статье Global Times.