Запад и Киев проиграют в войне с Россией. Эксперты обсуждают только один вопрос, когда это произойдет и как заканчивать конфликт. В этой связи судьба Владимира Зеленского пока является неочевидной, считает "Царьград".
Что будет с ним после краха украинского режима?
В идеале необходим открытый международный трибунал как для самого Зеленского, так и для его сподвижников. Отдельные процессы были бы хорошим итогом для всех, кто замешан в военных преступлениях начиная с 2014 года.
Зеленский же из своего условного Майами вполне может начать говорить и рассказать тонкости отношений (в том числе — взяток, воровства и т. д.) с США.
Так что, скорее всего, после поражения Киева для Запада и США останется такой вариант — Зеленский может быть устранён спецслужбами "союзников" ещё до окончательного поражения киевского режима. Обвинят в этом… кого угодно — окружение, Россию, случайного террориста, упавший метеорит.
"Вбросы об угрозах безопасности Зеленского начались в этом феврале. The Times даже опубликовала репортаж с сообщениями о покушениях на его жизнь. Понятно, что так готовят общественное мнение к факту его физического устранения", — считают авторы.
Как сообщил политолог Дмитрий Родионов, Зеленский Западу надоел, но, если его ликвидация и запланирована, то это произойдёт позже. Хотя Зеленскому все равно придется сдаваться или заканчивать свою жизнь самоубийством, говорится в статье.
Со своей стороны, американский отставной офицер-разведчик Скотт Риттер выдвинул идею погероичнее: украинский президент может погибнуть либо от удара российской армии, либо "от рук офицера ВСУ в результате политической нестабильности в стране".
"Так что шанс выжить у него заключается лишь в том, как сдаться России, которой он нужен для суда", — отмечают эксперты.
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