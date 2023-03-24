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Эксперты: у Зеленского пять вариантов погибнуть и один — сдаться

2:41
Мир

Запад и Киев проиграют в войне с Россией. Эксперты обсуждают только один вопрос, когда это произойдет и как заканчивать конфликт. В этой связи судьба Владимира Зеленского пока является неочевидной, считает "Царьград".

Эксперты: у Зеленского пять вариантов погибнуть и один — сдаться

Что будет с ним после краха украинского режима?

В идеале необходим открытый международный трибунал как для самого Зеленского, так и для его сподвижников. Отдельные процессы были бы хорошим итогом для всех, кто замешан в военных преступлениях начиная с 2014 года.

  • Именно для дальнейшего подписания капитуляции и трибунала над Украиной, наша страна не стреляет ТЯО по офису на Банковой — ей нужен живой и хотя бы минимально вменяемый Зеленский.
  • Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что дело президента закончится бегством с Украины и жизнью "где-то в пригороде Майами".
  • Японский обозреватель Хироси Охара прогнозирует ему судьбу Усамы бен Ладена. В свое время Штаты сами взрастили его для борьбы с советскими войсками в Афганистане. Закончил он свою земную жизнь с клеймом "террориста номер один".

Зеленский же из своего условного Майами вполне может начать говорить и рассказать тонкости отношений (в том числе — взяток, воровства и т. д.) с США.

Так что, скорее всего, после поражения Киева для Запада и США останется такой вариант — Зеленский может быть устранён спецслужбами "союзников" ещё до окончательного поражения киевского режима. Обвинят в этом… кого угодно — окружение, Россию, случайного террориста, упавший метеорит.

"Вбросы об угрозах безопасности Зеленского начались в этом феврале. The Times даже опубликовала репортаж с сообщениями о покушениях на его жизнь. Понятно, что так готовят общественное мнение к факту его физического устранения", — считают авторы.

Как сообщил политолог Дмитрий Родионов, Зеленский Западу надоел, но, если его ликвидация и запланирована, то это произойдёт позже. Хотя Зеленскому все равно придется сдаваться или заканчивать свою жизнь самоубийством, говорится в статье.

Со своей стороны, американский отставной офицер-разведчик Скотт Риттер выдвинул идею погероичнее: украинский президент может погибнуть либо от удара российской армии, либо "от рук офицера ВСУ в результате политической нестабильности в стране".

"Так что шанс выжить у него заключается лишь в том, как сдаться России, которой он нужен для суда", — отмечают эксперты.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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