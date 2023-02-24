NYT: команда Байдена допускала, что Зеленский будет убит

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В прошлом году чиновники из администрации Белого дома допускали возможность того, что с президентом Украины Владимиром Зеленским может что-то случиться после начала спецоперации. И Вашингтон требовал, чтобы на этот случай был разработан план передачи власти, пишет The Yew York Times со ссылкой на источники.

Администрация Байдена советовала Зеленскому не ездить в прошлом году на Мюнхенскую конференцию по безопасности перед началом СВО, однако глава киевского режима на мероприятие всё же отправился.

"Команда Байдена предполагала, что Зеленский либо будет убит, либо возглавит правительство в изгнании", — отмечает автор статьи.

По словам источника, президенту Украины предлагалось убежище на Западе, но он предпочёл остаться в Киеве.

Также Джо Байден был возмущён в начале общения с Зеленским тем, как он с ним обращается, требуя вооружения, говорится в публикации.