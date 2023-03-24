РИА Новости: учёные спрогнозировали потерю территорий России в будущем

1:34 Your browser does not support the audio element. Мир

Ведущие мировые климатологи опубликовали документ, который поможет правительству России принять решение по вопросам борьбы с глобальным потеплением. Об этом подробно рассказал обозреватель РИА Новости Николай Гурьянов.

Даже при выполнении всеми странами Парижских обязательств на 100% температура на Земле всё равно поднимется на 1-2 градуса.

Согласно информации, представленной главным научным сотрудником отдела перспективных исследований и измерений времени и частоты ВНИИФТРИ Виталием Пальчиковым, на планете сокращается время, необходимое для полного оборота вокруг своей оси. Это требует корректировки существующей системы измерений.

Учёные пришли к выводу, что воздух на Земле нагревается из-за антропогенных выбросов в атмосферу. Специалисты прогнозируют, что к концу века в Арктике потеплеет на десять градусов, что приведёт к таянию ледников и разрушению инфраструктуры.

Россия отличается "выраженным потеплением". Оно спровоцирует в дальнейшем увеличение количества мелкобитого льда и разрушение береговых сооружений.

"Береговые сооружения разрушаются, береговая линия физически съедается. Это некоторые потери территории в пользу моря, хотя и не катастрофические", — говорит вице-председатель рабочей группы II МГЭИК Сергей Семёнов.

Для остановки нагрева атмосферного воздуха необходимо перейти к нетто-отрицательным выбросам СО2.