Украинский лидер Владимир Зеленский озвучил пять причин, по которым, как он считает, до сих пор продолжается украинский конфликт.
Глава государства считает, что первая причина затянувшихся боевых действий — долгое ожидание обещанного Западом оружия украинской армией.
"Во-первых, нельзя затягивать передачу оружия нашим бойцам. Во-вторых, я благодарен за передачу истребителей Украине, но мы нуждаемся в более современных самолётах", — написал Зеленский в своём Telegram-канале.
В качестве третьей причины украинский лидер назвал затягивание решений по санкциям, четвёртая, по его мнению, — это организация Саммита "формулы мира".
Пятой причиной продолжающегося конфликта Зеленский считает недостаточную скорость, с которой принимаются решения по поводу членства Украины в Евросоюзе. Президент подчеркнул, что Киев жаждет начать переговоры по вступлению в ЕС, и надеется на взаимность со стороны самих европейцев.
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