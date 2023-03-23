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Глава генштаба США Милли: цели Зеленского по отношению к России — очень максималистские

0:56
Мир

По мнению председателя объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, то, что мечтает сделать украинский президент с Россией, в том числе и вернуть Крым, — максималистские цели, которые почти невозможно реализовать силовыми методами.

Глава генштаба США Милли: цели Зеленского по отношению к России — очень максималистские

Таким образом Милли оценил планы украинского лидера Владимира Зеленского по "возвращению" Донбасса и Крыма, восстановив тем самым Украину до границ, в которых страна находилась до 2014 года.

Милли уверен, что желания Зеленского недостижимы.

"Вероятно, эта цель, действительно максималистская цель, поставленная президентом Зеленским, чрезвычайно труднодостижима военным путем", — сказал Милли в ходе слушаний в конгрессе.

В заключении Милли напомнил, что США не желают военного противостояния с Россией, а лишь оказывают помощь Киеву в борьбе за "восстановление территориальной целостности".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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