Глава генштаба США Милли: цели Зеленского по отношению к России — очень максималистские

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По мнению председателя объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, то, что мечтает сделать украинский президент с Россией, в том числе и вернуть Крым, — максималистские цели, которые почти невозможно реализовать силовыми методами.

Таким образом Милли оценил планы украинского лидера Владимира Зеленского по "возвращению" Донбасса и Крыма, восстановив тем самым Украину до границ, в которых страна находилась до 2014 года.

Милли уверен, что желания Зеленского недостижимы.

"Вероятно, эта цель, действительно максималистская цель, поставленная президентом Зеленским, чрезвычайно труднодостижима военным путем", — сказал Милли в ходе слушаний в конгрессе.

В заключении Милли напомнил, что США не желают военного противостояния с Россией, а лишь оказывают помощь Киеву в борьбе за "восстановление территориальной целостности".