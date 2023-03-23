Блинкен поклялся, что США не взрывали "Северные потоки"

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Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что ни одно американское ведомство не причастно к взрывам на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".

В четверг он выступал на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей американского конгресса.

И конгрессмен Брэд Шерман (демократ от штата Калифорния) поинтересовался, может ли госсекретарь "заверить мир в том, что ни одно ведомство правительства США не взрывало эти трубопроводы и не содействовало этому", сообщает ТАСС.

"Да, я могу", — ответил на это Блинкен.

В начале февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой утверждал, что американские власти девять месяцев готовили взрывы на "Северных потоках". Санкцию на них дал президент США Джо Байден. В подготовке и проведении подрыва газопроводов американцам помогали норвежские спецслужбы.

И в США, и в Норвегии заявили, что не причастны к произошедшему на "Северных потоках". В Белом доме версию Херша назвали "совершенной ложью и полной фикцией".

При этом в западной прессе материал журналиста по большей части игнорировали. Но спустя несколько недель после публикации в американской и европейской прессе появились статьи, в которых сообщалось о причастности к инциденту некой проукраинской группы.

Якобы она не имела отношения к властям Украины, её финансировал некий украинский олигарх. Впрочем, эта версия была встречена с куда большим скептицизмом, чем материал Сеймура Херша. Причём и на Украине, и на Западе тоже.