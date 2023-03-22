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Белый дом очень не хочет финансировать производство чипов в Китае и России

1:41
Мир

Администрация Байдена твёрдо настроена не допустить компании из России и Китая до десятков миллиардов долларов, которые выделены на производство чипов. В список нежелательных государств также входят Иран и Северная Корея.

Белый дом очень не хочет финансировать производство чипов в Китае и России

Во вторник Министерство торговли США опубликовало руководящим принципы, которые не должны позволить Китаю, России, Ирану и Северной Корее воспользоваться американским федеральным финансированием в размере $52 миллиардов на производство полупроводниковых микросхем. Получающим часть этого финансирования компаниям не будет разрешено использовать средства для проектов за пределами США, а также строить или значительно расширять производство полупроводников в иностранных компаниях, "вызывающих обеспокоенность", в течение 10 лет.

Министерство торговли США планирует обозначить определённые типы микрочипов в качестве критически важных для национальной безопасности. Включая те, что используются для квантовых вычислений, а также в средах с интенсивным излучением и для другого военного применения. Получающим финансирование от государства компаниям будет запрещено осуществлять совместные исследования или лицензировать технологии иностранных организаций, вызывающих озабоченность, как пишет The Detroit News.

Если же компания нарушит правила, то федеральное правительство может отозвать все средства, выделенные ей. Таким образом Америка собирается предотвратить доступ "злоумышленников" к передовым технологиям, которые могут быть использованы против неё и её союзников.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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