Reuters: США хотят расширить санкции против Китая в сфере технологий

Американские власти собираются ужесточить ограничительные меры в отношении Китая в области технологий. Об этом пишет Reuters.

Как сообщили источники агентства, Вашингтон намерен ограничить поставки полупроводников из США, которые китайцы используют для создания микросхем и механизмов искусственного интеллекта.

По предварительным данным, американские фирмы KLA Corp, Lam Research Corp и Applied Materials Inc не смогут поставлять свои полупроводники в КНР с октября 2022 года.