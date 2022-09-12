Американские власти собираются ужесточить ограничительные меры в отношении Китая в области технологий. Об этом пишет Reuters.
Как сообщили источники агентства, Вашингтон намерен ограничить поставки полупроводников из США, которые китайцы используют для создания микросхем и механизмов искусственного интеллекта.
По предварительным данным, американские фирмы KLA Corp, Lam Research Corp и Applied Materials Inc не смогут поставлять свои полупроводники в КНР с октября 2022 года.
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