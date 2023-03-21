Помощник Путина: Запад раздражён из-за мирного плана Китая по Украине

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Помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил о реакции Москвы и Запада на предложения Китая по урегулированию конфликта на Украине.

"У Запада (мирный план КНР. — Прим. ред.) вызывает раздражение, а в Москве вызывает уважение", — заявил политик журналистам кремлёвского пула.

Как напомнил Ушаков, идеи китайских властей обсуждали в РФ Путин и руководитель Китая Си Цзиньпин. По мнению помощника российского президента, переговоры лидеров оказались полезными для обеих сторон.

Ранее Pravda.Ru писала, что председатель КНР ответил на визит американской чиновницы Нэнси Пелоси на Тайвань альянсом с Путиным.