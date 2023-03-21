Алексей Арестович назвал экономику Китая "дутым пузырём" и рассказал о приезде японского-премьер-министра в Киев.
Украинский военный аналитик отметил, что через сутки после визита в Москву Си Цзиньпина, в Киев приехал представитель Японии.
"Китайский лидер — в Москву, японский премьер — в Киев", — отметил экс-помощник президента Украины.
Ранее Арестович объяснил, что союз Путина и Си Цзиньпина способствует скорейшему вступлению Украины в НАТО и ЕС.
Арестович напомнил, что Япония — хозяин ближайшего саммита Большой Семёрки, в которую ранее "авансом" приглашали и Владимира Путина.
"В реальном столкновении с Западом, "вторая экономика мира" окажется тем же дутым пузырём, как и "вторая армия мира", — написал Арестович в своём Telegram-канале.
Бывший помощник офиса Владимира Зеленского считает, что западные страны покажут, что из себя представляет экономика КНР.
"Запад оставит от "китайской мощи" мощи Китая", — пригрозил военный аналитик.
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