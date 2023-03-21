Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
AP: в Пентагоне планируют поставить танки Киеву в сжатые сроки за счёт отправки старых моделей
Кнутов: атака китайскими БПЛА по Крыму связана с визитом главы КНР в РФ
Посол Польши Ян Росцишевский выдал планы Варшавы занять Западную Галицию
"Мошенничество": Пригожин о сборах средств якобы для помощи ЧВК "Вагнер"
Business Insider: 300 тысяч новых солдат не помогли России развить решающее наступление
Британия пообещала поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном
Шульгин: угрозы Киева насчёт химической провокации совершенно реальны
Вячеслав Колосков не видит деградации российского футбола после отстранения команд от соревнований
МК: Кнутов раскрыл тактику войск ВСУ при ударе дронов в Джанкое в Крыму

Арестович пригрозил КНР: Запад оставит от "китайской мощи" мощи Китая

1:07
Мир

Алексей Арестович назвал экономику Китая "дутым пузырём" и рассказал о приезде японского-премьер-министра в Киев.

Арестович пригрозил КНР: Запад оставит от "китайской мощи" мощи Китая

Украинский военный аналитик отметил, что через сутки после визита в Москву Си Цзиньпина, в Киев приехал представитель Японии.

"Китайский лидер — в Москву, японский премьер — в Киев", — отметил экс-помощник президента Украины.

Ранее Арестович объяснил, что союз Путина и Си Цзиньпина способствует скорейшему вступлению Украины в НАТО и ЕС.

Арестович напомнил, что Япония — хозяин ближайшего саммита Большой Семёрки, в которую ранее "авансом" приглашали и Владимира Путина.

"В реальном столкновении с Западом, "вторая экономика мира" окажется тем же дутым пузырём, как и "вторая армия мира", — написал Арестович в своём Telegram-канале.

Бывший помощник офиса Владимира Зеленского считает, что западные страны покажут, что из себя представляет экономика КНР.

"Запад оставит от "китайской мощи" мощи Китая", — пригрозил военный аналитик.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Впереди мощная битва — Шурыгин

Шурыгин сообщил о предстоящей большой битве.

МК: Шурыгин заявил о предстоящей большой битве ВС России с ВС Украины весной 2023 года
Пентагон подделал видео инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper и Су-27 у берегов Крыма
Видео полёта беспилотника MQ-9 у берегов Крыма оказалось подделкой
Медведев призвал обрушить "Ониксы" на здание суда в Гааге
Генерал призвал перейти к массированным ракетно-авиационным ударам по Украине
Природа, даже если вас съест, то "для красоты" Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская
В Китае рассказали, как ответ России на провокации застал врасплох Лондон
Болтон раскритиковал решение МУС выдать ордер на арест Путина
Мечты украинцев о "сливках Европы" окончательно разбиты — Telegraph
Мечты украинцев о "сливках Европы" окончательно разбиты — Telegraph
Последние материалы
AP: в Пентагоне планируют поставить танки Киеву в сжатые сроки за счёт отправки старых моделей
Кнутов: атака китайскими БПЛА по Крыму связана с визитом главы КНР в РФ
Посол Польши Ян Росцишевский выдал планы Варшавы занять Западную Галицию
"Мошенничество": Пригожин о сборах средств якобы для помощи ЧВК "Вагнер"
Арестович пригрозил КНР: Запад оставит от "китайской мощи" мощи Китая
Business Insider: 300 тысяч новых солдат не помогли России развить решающее наступление
Британия пообещала поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном
Шульгин: угрозы Киева насчёт химической провокации совершенно реальны
Вячеслав Колосков не видит деградации российского футбола после отстранения команд от соревнований
Визит Кисиды на Украину: Япония забыла об итогах Второй мировой войны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников