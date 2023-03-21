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Newsweek: объятия Путина и Си стали грозным намёком для США

Мир

Тёплая встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве является последним предупреждением Джо Байдену, уверен американский политолог Томас Грэм.

Newsweek: объятия Путина и Си стали грозным намёком для США

"Объятия двух лидеров (РФ и КНР. — Прим. ред.) привлекли внимание всего мира, послужив напоминанием о том, что Китай превратился в глобального влиятельного игрока", — пишет он в издании Newsweek.

Это означает, подчеркнул эксперт, что Соединённые Штаты могут перестать быть бесспорным лидером на международной дипломатической арене.

Ранее обеспокоенность по поводу сближения России и Китая на почве недовольства мировым лидерством США выражал официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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