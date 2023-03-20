Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прилетел в Москву по приглашению российского президента Владимира Путина.

Государственный визит лидера КНР в Россию запланирован на период с 20 по 22 марта.

Самолёт Си Цзиньпина совершил посадку в московском аэропорту Внуково примерно в 12:59 по местному времени.

Ранее в Кремле анонсировали переговоры главы РФ Владимира Путина с китайским коллегой, а также подписание ряда важных документов по итогам встречи.

По информации издания The Australian, диалог Путина и Си Цзиньпина способен "трансформировать мир". Предполагается, что лидеры России и Китая обсудят план Пекина по урегулированию конфликта вокруг Украины.