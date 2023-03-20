Resalat: попытки США сдержать КНР обернулись усилением китайской армии

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Враждебность Вашингтона к Пекину провоцирует усиление армии КНР.

Политики США открыто называют Китай первостепенной угрозой во внешней политике страны.

В попытке сдержать КНР Вашингтон культивирует напряженность на Тайване, в Тибетском регионе и Гонконге, а недавние визиты американских официальных лиц в Восточную Азию вполне можно соотнести со стратегией расширения НАТО.

Пекин отвечает на это наращиванием оборонного бюджета, пишет Resalat. За последние 10 лет военный бюджет Китая увеличился вдвое. Самая многочисленная армия в мире модернизирует своё вооружение и наращивает мощь. Власти КНР всё чаще отмечают, что готовы жёстко ответить на прямые и косвенные угрозы своему суверенитету.

Ситуацию обостряют разные взгляды стран на украинский конфликт. США не могут свыкнуться с тем, что КНР поддерживает в нём Москву.