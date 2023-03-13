Председатель КНР Си Цзиньпин обозначил смертельного врага Китая.
Си Цзиньпин подчеркнул, что за последние несколько лет КНР сделала огромный скачок, обогатилась и укрепила свои позиции.
"После 100 лет борьбы народное унижение смыто. Китайская нация стала хозяином своей судьбы", — цитирует председателя ТАСС.
Политик дал понять, что отныне Китай готов нейтрализовать любые угрозы, исходящие из Вашингтона. Пекин, по словам Си Цзиньпина, будет стойко противостоять вмешательству третьих сил в свою внутреннюю политику.
Китайские власти неоднократно отмечали, что увеличение военных расходов США тревожит Пекин. В Китае уверены, что высокие траты Белого дома на оборону сигнализируют о риске начала глобальной войны.
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