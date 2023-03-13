"Хуаньцю шибао": США колонизируют ЕС с помощью РФ и КНР

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

США вынудили Европу разорвать экономические связи с КНР и РФ, прикрываясь политикой так называемого дружественного аутсорсинга.

Сейчас Вашингтон имеет возможность грубо вмешиваться во внутреннюю политику стран Евросоюза и работу европейских предприятий. Штаты настаивают на прекращении всех торговых связей ЕС с Китаем, однако бизнес Европы не спешит отказываться от сотрудничества с Пекином и той огромной прибыли, которое оно сулит.

Именно поэтому европейские политики намеренно избегают упоминания КНР в своих заявлениях. Они понимают, что повиновение США в данном вопросе навсегда превратит Европу в американскую колонию, пишет "Хуаньцю шибао".

Авторы издания уверены, что в теории ЕС может отстоять свои позиции. Всё потому, что Европа занимает значительное место в глобальной производственной цепочке. Однако захотят ли европейцы противостоять США, которые привыкли эксплуатировать мировую экономику ради собственной пользы, покажет только время.