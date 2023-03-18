Политолог Сергей Марков объяснил, какие внутриполитические последствия в России следует ожидать после решения Гаагского суда об аресте Владимира Путина.
Марков уверен, что после выдачи Международным уголовным судом ордера на арест Путина в России "уберут остатки либералов".
"Решение МУС означает, что ЕС вслед за США видят только один способ окончания конфликта на Украине — победу Запада, и арест Путина и суд над ним на основании безумных ложных обвинений", — написал политолог в своём микроблоге.
Марков считает, что прозападным либеральным силам не останется места в российской политике. Он спрогнозировал, что все, кто призывал пойти на компромисс с Западом, будут вытеснены из политической жизни страны.
"ЕС идёт на политическую эскалацию в отношении России", — отметил политический эксперт.
Ранее Сергей Марков назвал решение Гаагского суда "полным трешом".
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