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Марков о решении суда в Гааге об аресте Путина: Полный треш

1:03
Мир

Политолог Сергей Марков объяснил, что означает решение Гаагского суда об аресте Владимира Путина.

Марков о решении суда в Гааге об аресте Путина: Полный треш

Марков считает, что в основе обвинения против президента России лежит "полный треш".

"Когда Россия вывозит детей из зоны боевых действий на Донбассе в санатории в Крыму это киевский режим называет похищение детей", — написал политолог в своём микроблоге. 

Марков напомнил, что США не признают юрисдикцию международного уголовного суда в Гааге. Решениям суда руководствуются страны ЕС и ещё ряд государств мира, включая Австралию и страны Африки. Он отметил, что Путин и не собирался посещать враждебные страны. 

"Уголовный суд в Гааге не признают Россия, США, Китай, Индия, Турция, Иран, Саудовская Аравия", — перечислил страны политический эксперт.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала юридически ничтожными "рецепты" на арест Путина.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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