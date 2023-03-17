Марков о решении суда в Гааге об аресте Путина: Полный треш

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Политолог Сергей Марков объяснил, что означает решение Гаагского суда об аресте Владимира Путина.

Марков считает, что в основе обвинения против президента России лежит "полный треш".

"Когда Россия вывозит детей из зоны боевых действий на Донбассе в санатории в Крыму это киевский режим называет похищение детей", — написал политолог в своём микроблоге.

Марков напомнил, что США не признают юрисдикцию международного уголовного суда в Гааге. Решениям суда руководствуются страны ЕС и ещё ряд государств мира, включая Австралию и страны Африки. Он отметил, что Путин и не собирался посещать враждебные страны.

"Уголовный суд в Гааге не признают Россия, США, Китай, Индия, Турция, Иран, Саудовская Аравия", — перечислил страны политический эксперт.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала юридически ничтожными "рецепты" на арест Путина.